На Ставрополье будут расследовать все случаи заражения медиков коронавирусом

В больницах Ставропольского края решено собирать комиссии по каждому случаю заболевания медработника коронавирусом. Соответствующее приказ издал региональный Минздрав.
Ведомство утвердило типовое положение о комиссии по расследованию случаев заражения медицинских работников новой коронавирусной инфекцией.
В документе, в частности, говорится, что комиссии будут возглавлять главврачи учреждений. Кроме них в состав комиссий войдут представители профсоюза и специалист по охране труда.
В апреле в Ставропольском крае был принят закон, который предусматривает компенсации медикам в случае их заражения коронавирусом на рабочем месте. Отныне назначение пособий заболевшим коронавирусом врачам будет зависеть от решения комиссии.