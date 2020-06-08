На Ставрополье будут расследовать все случаи заражения медиков коронавирусом

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8 июня 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newstracker.ru

Врачи. Фото: Pixabay

В больницах Ставропольского края решено собирать комиссии по каждому случаю заболевания медработника коронавирусом. Соответствующее приказ издал региональный Минздрав.

Ведомство утвердило типовое положение о комиссии по расследованию случаев заражения медицинских работников новой коронавирусной инфекцией.

В документе, в частности, говорится, что комиссии будут возглавлять главврачи учреждений. Кроме них в состав комиссий войдут представители профсоюза и специалист по охране труда.

В апреле в Ставропольском крае был принят закон, который предусматривает компенсации медикам в случае их заражения коронавирусом на рабочем месте. Отныне назначение пособий заболевшим коронавирусом врачам будет зависеть от решения комиссии.