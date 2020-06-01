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В Ставропольском крае скончался еще один человек с коронавирусной инфекцией

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Ставропольском крае скончался еще один человек с коронавирусной инфекцией
Скорая помощь. Фото: сайт Минздрав РА

На Ставрополье скончался еще один человек, у которого был диагностирован COVID-19. Об этом в своем Инстаграм сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе достигло 47.

За сутки в крае выявлено 83 новых случая заражения. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 34 пациента, 238 - в средней степени тяжести.

«Вирус пока еще рядом с нами. Это требует бдительности и безусловного соблюдения мер профилактики», – написал губернатор, призвав жителей Ставрополья беречь свое здоровье.

Ранее депутат Госдумы от Ставропольского края рассказал, что заразился коронавирусом.

ДВа

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