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Глава СПЧ заявил о недопущении деградации российского образования

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Глава СПЧ заявил о недопущении деградации российского образования
Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что дистанционное образование не может стать основным.

«Против такого подхода выступает президент РФ. Он ясно сказал, что дистанционное образование не может стать основным в России, мы отталкиваемся от этого мнения», – сказал правозащитник.

По его словам, по Конституции каждый молодой человек может получить высшее образование в любом вузе страны, если он был подготовлен.

«А дистанционно даже борщ трудно научить варить», – резюмировал Фадеев.

ДВа

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