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В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении с середины сентября

, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении с середины сентября
Первоклассники. Фото: сайт Минпросвещения РФ

Зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев назвал фейком публикации в соцсетях о решении по повторному переходу на удаленное обучение.

По его словам, в Минпросвещения также опровергают эту информацию, Роспотребнадзор по поводу второй волны коронавируса тоже дает отрицательную информацию.

«Этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом», - сказал парламентарий.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем нужен законопроект об удалённой работе.

ДВа

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