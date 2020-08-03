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Памфилова выразила надежду, что электронное голосование не заменит традиционное

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Памфилова выразила надежду, что электронное голосование не заменит традиционное
Элла Памфилова. Фото: сайт ЦИК РФ

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила надежду, что дистанционное электронное голосование не заменит полностью традиционное.

Об этом она заявила во время общения с участниками форума «Территория смыслов».

По ее словам, «у нас старая реальность отмерла», и «мы уже никогда не вернемся к той жизни, в которой мы были». Памфилова отметила, что новые вызовы и новые проблемы будут диктовать формирование новой «нормальности», которая еще не сформулирована.

Ранее Памфилова заявила, что политических партий в России станет меньше.

ДВа

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