Памфилова выразила надежду, что электронное голосование не заменит традиционное

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3 августа 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Элла Памфилова. Фото: сайт ЦИК РФ

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила надежду, что дистанционное электронное голосование не заменит полностью традиционное.

Об этом она заявила во время общения с участниками форума «Территория смыслов».

По ее словам, «у нас старая реальность отмерла», и «мы уже никогда не вернемся к той жизни, в которой мы были». Памфилова отметила, что новые вызовы и новые проблемы будут диктовать формирование новой «нормальности», которая еще не сформулирована.

Ранее Памфилова заявила, что политических партий в России станет меньше.