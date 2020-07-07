Памфилова считает, что политических партий в России станет меньше

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7 июля 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: сайт ЦИК РФ

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова считает, что количество партий будет сокращаться «в результате естественного политического отбора».

Памфилова отметила, что в этом процессе главным должно стать то, чтобы «это действительно был естественный, а не искусственный отбор».

По словам председателя ЦИК, «отмирают» многие партии-однодневки, созданные впопыхах. Она отметила, что это особенно заметно именно в настоящее время.