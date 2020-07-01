Памфилова заявила, что процедура проведения голосования себя полностью оправдала

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1 июля 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: сайт ЦИК РФ

Распределение процесса голосования на семь дней позволило избежать большого скопления людей.

Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, отметив, что процедура проведения общероссийского голосования, которую предложил Центризбирком, «полностью себя оправдала».

«Люди спокойно голосуют с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности», – сказала Памфилова.

Глава ЦИК РФ также отметила, что по состоянию на вечер 29 июня общероссийском голосовании приняли участие 49 649 010 граждан – это 45,7 % от общего числа избирателей.