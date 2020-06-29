Памфилова: Поправки не затрагивают базовые главы основного закона
29 июня 2020, 22:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Поправки к Конституции РФ не затрагивают базовые главы основного закона, поэтому их внесение не требует созыва конституционного собрания и проведения всенародного референдума.
Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Она также напомнила, что в действующей Конституции вообще нет понятия «референдум» и есть понятие «всенародное голосование», а специальный закон о референдумах был принят позже.
По ее словам, поправки, которые предложил президент, не затрагивают базовые первую, вторую и девятые главы.
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