Элла Памфилова: «Мы заинтересованы, чтобы люди пришли и выразили свою позицию»

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26 июня 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Элла Памфилова, фото: CEC Russia/via Globallookpress.com

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала о мерах по защите посетителей избирательных участков и проблеме дезинформации о принуждении ряда граждан к голосованию.

Элла Памфилова напомнила, что Владимир Путин неоднократно отмечает - "основной приоритет - это здоровье и жизни наших граждан". Поэтрому "родилась идея провести его не в один день. Основной день голосования - 1 июля. Но ещё провести полноценное голосование, досрочное, в предшествующие шесть дней. Именно для того, чтобы рассредоточить людей в пространстве и во времени" в связи с ситуацией с коронавирусом. люди, живущие сейчас далеко от постоянного места проживания, могут проголосовать благодаря "ноу-хау «Мобильный избиратель», и QR-кодированию, и разным другим видам".

Также на участках соблюдается дистанция, разводят потоки - "все, кто входит и выходит, не пересекаются". Глава ЦИК отметила также "бесконтактные способы информирования граждан, бесконтактные способы общения членов комиссий с нашими участниками голосования", "паспорт показывают на расстоянии". Памфилова также добавила, что все обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По словам Памфиловой, "никто не гонится, никаких разнарядок по явке, нет, ничего подобного. Мы заинтересованы, чтобы мы работали не зря, чтобы люди пришли и выразили свою позицию. Свободно, не под чьим-то принуждением, своё волеизъявление". По поводу принуждения к голосованию председатель ЦИК напомнила, что есть "горячая линия", все сообщения контролируются, проверяются. "Во всём этом огромном ворохе информационного мусора мы выловили те частицы, где мы считаем, что могло быть принуждение", - подчеркнула Памфилова.

На вопрос, что делать тем, кто столкнулся с подобной ситуацией, глава ЦИК посоветовала "не вестись на этот шантаж дешевый и безграмотный, когда глупости какие-то требуют от них", звонить на "горячую линию": "Мы не позволим, чтобы человек был каким-то образом административно наказан за то, что он или не пришел, или что-то сделал не так, как ему маленький начальник с большими амбициями посоветовал".

Как проходит общероссийское голосование.