Как проходит общероссийское голосование

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26 июня 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Общественной палате РФ в Москве состоялось очередное заседание рабочей группы по внесению поправок в основной закон страны. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко принял участие в нем в формате видеоконференции.

25 июня началось общероссийское голосование по конституционным поправкам - участники рабочей группы обсудили его старт и то, как оно проходит. Как отметил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, голосование идет активно идет, участки работают без сбоев с соблюдением всех норм безопасности, процесс голосования организован удобно и комфортно. Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы, добавил к этому, что все идет в штатном режиме, и пока не возникает каких-либо серьезных вопросов, связанных с нарушениями в ходе голосования либо невыполнением избирательного права.

Сопредседатель группы Талия Хабриева пояснила, что теперь функцией рабочей группы становится мониторинг процесса голосования. В режиме реального времени эту работу также ведёт ситуационный центр наблюдения за ходом голосования.

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев проинформировал о ходе голосования, в том числе в режиме онлайн. Заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина напомнила о мерах противовирусной защиты, принимаемых на участках для голосования, — их безоговорочное соблюдение гарантирует безопасность процесса.

Как сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко, важно, чтобы голосование прошло максимально четко, прозрачно и с соблюдением всех норм безопасности.