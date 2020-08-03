В Госдуме предлагают вернуть прежний пенсионный возраст

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Миронов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Госдуме предложили вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщается на сайте партии «Справедливая Россия», которой принадлежит данная инициатива.

Глава фракции Сергей Миронов аргументировал это тем, что правительство, при котором проводилась пенсионная реформа, впоследствии ушло в отставку. «Давайте поступим по совести, а потом раз и навсегда закроем вопрос о пенсионном возрасте. Люди за это скажут огромное спасибо и вернут доверие к власти», – заявил Сергей Миронов.

Члены его партии ранее предложили ежегодно индексировать все виды пенсий на уровень не ниже инфляции, а также ввести запрет на принятие законов, отменяющих соцобязательства государства без предоставления гражданам возмещения.

Накопительные пенсии граждан России вырастут на 9,13%.