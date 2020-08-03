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Прокуратура проверит информацию о появлении в Сети базы данных автомобилистов

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Прокуратура проверит информацию о появлении в Сети базы данных автомобилистов
Машины на дорогах столицы. Фото: сайт Госдума РФ

Прокуратура Москвы проверяет информацию о продаже в сети базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья.

Сообщается, что в базе есть сведения не только о транспортных средствах, но также имена и телефоны владельцев автомобилей. Речь идет об 1 млн автомобилистов.

В столичной прокуратуре отметили, что в ходе проверки «будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о персональных данных». При наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

Ранее Владимир Путин подписал закон о единой базе данных граждан России.

ДВа

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