Владимир Путин подписал закон о единой базе данных граждан России

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8 июня 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Закон, подписанный главой государства Владимиром Путиным, систематизирует сведения, которые содержатся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, в том числе в базах данных внебюджетных фондов.

На каждого гражданина будет сформировано единое досье, в которое войдут различные сведения о нем, включая данные о родственниках. Всем российским гражданам будет присвоен персональный пожизненный идентификатор. Данные этой базы будут регулярно обновляться.

Благодаря новой системе будет проще восстанавливать документы, сведения о человеке не "потеряются" даже при переезде из региона в регион.

В регистр будут вносить и данные иностранцев, которые проживают или работают в России.

Оператором регистра станет Федеральная налоговая служба (ФНС), ведомство будет отвечать также за сохранность персональных данных.

Отмечается, что работа регистра направлена также на обеспечение национальной безопасности.

Депутат Госдумы Сергей Боярский ранее рассказал, для чего государству нужна единая база данных граждан.