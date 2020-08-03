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Дмитрий Медведев и его жена получат дипломатические паспорта

, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Медведев и его жена получат дипломатические паспорта
Дмитрий и Светлана Медведевы, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России и его супруг (супруга) наделяются правом получения дипломатического паспорта.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Дмитрий Медведев занял пост заместителя председателя Совбеза РФ в январе 2020 года.

Также право на получение диппаспорта распространяется на супругов дипломатов, имеющих ранг чрезвычайного и полномочного посла.

НС

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