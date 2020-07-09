Медведев рассказал о своих отношениях с Путиным

9 июля 2020, 14:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, какие отношения у него складываются с президентом России Владимиром Путиным после ухода с поста премьер-министра. По его словам, ему часто задают этот вопрос, сообщает kp.ru.
«У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения. Президент – это первое лицо в стране. Сейчас в силу той должности, которую я занимаю, я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета Безопасности, обеспечение вопросов безопасности. Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные … я периодически обращаюсь к нему по партийной проблематике», - поделился он.
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