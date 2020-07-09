Медведев рассказал о своих отношениях с Путиным

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9 июля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: Владимир Путин и Дмитрий Медведев, kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, какие отношения у него складываются с президентом России Владимиром Путиным после ухода с поста премьер-министра. По его словам, ему часто задают этот вопрос, сообщает kp.ru.

«У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения. Президент – это первое лицо в стране. Сейчас в силу той должности, которую я занимаю, я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета Безопасности, обеспечение вопросов безопасности. Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные … я периодически обращаюсь к нему по партийной проблематике», - поделился он.

Медведев отметил, что у них все в порядке.