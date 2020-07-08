Матвиенко рассказала об условии, при котором Медведев станет пожизненным сенатором
8 июля 2020, 15:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Поскольку наделение (сенаторскими полномочиями - ред.) бывшего президента предусматривает возможность его отказа, автоматически это не произойдёт", - сказала она журналистам.
Согласно внесённым в Конституцию поправкам, в Совет Федерации могут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации. На данный момент эта норма касается лишь одного человека — Дмитрия Медведева.
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