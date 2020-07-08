Матвиенко рассказала об условии, при котором Медведев станет пожизненным сенатором

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8 июля 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Валентина Матвиенко, фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Поскольку наделение (сенаторскими полномочиями - ред.) бывшего президента предусматривает возможность его отказа, автоматически это не произойдёт", - сказала она журналистам.

Согласно внесённым в Конституцию поправкам, в Совет Федерации могут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации. На данный момент эта норма касается лишь одного человека — Дмитрия Медведева.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме начать работу по подготовке и внесению изменений в законодательство для реализации изменений в Конституцию.