«Единая Россия» подготовит изменения в законодательство

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6 июля 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

И проведет в регионах их общественное обсуждение

Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме начать работу по подготовке и внесению изменений в законодательство для реализации изменений в Конституцию.

Итоги общероссийского голосования по одобрению изменений в Основной закон и предстоящая законодательная работа обсуждались на расширенном онлайн-совещании Совета руководителей фракций «Единой России»

В нем приняли участие руководители региональных отделений партии, фракций в законодательных собраниях субъектов страны и представительных органах административных центров.

В студии Краснодарского регионального отделения партии находились руководитель фракции Партии в ЗСК Юрий Бурлачко, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в ЗСК, секретарь регионального отделения Партии Николай Гриценко и председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова.

Обращаясь к собравшимся, Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» активно участвовала в разработке поправок в Конституцию.

-Многие из тех поправок, которые вошли в Конституцию, были внесены именно нашей партией. Следующим важным этапом стала поддержка поправок представительными органами в регионах. Эта задача стояла главным образом перед «Единой Россией», так как почти во всех заксобраниях наша партия имеет большинство. В итоге все 85 субъектов дали свое одобрение, за что отдельно хочу поблагодарить коллег, — заявил он.

По словам Дмитрия Медведева, на «Единой России» лежит основная ответственность за законодательное обеспечение поправок в Конституцию. Ранее о начале масштабной работы по изменению законодательства заявил Президент России Владимир Путин.

Только на федеральном уровне необходимо изменить порядка ста законов, касающихся социальной сферы, здравоохранения, культуры, защиты института семьи, вопросов образования. Будет скорректирован блок законов об организации публичной власти, государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах. Будут внесены изменения в законы об обороне и безопасности, неприкосновенность территорий, а также в законы о развитии предпринимательства, частной инициативы, защита права собственности, развитие НКО, институтов гражданского общества.

Для изменения законов на уровне субъектов нужно создавать соответствующие рабочие группы с главами регионов, представителями общественных организаций и юридического сообщества.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что партия готова организовать общественное обсуждение предлагаемых изменений в законодательство во всех регионах России — по аналогии с дискуссиями по поводу поправок «Единой России» в Трудовой кодекс.

-Мы считаем, что все эти законы необходимо широко обсудить — мы готовы организовать дискуссию на базе фракций «Единой России» в местных заксобраниях, — сказал Сергей Неверов.



По мнению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, работу по изменениям в законодательство после принятия поправок в Конституцию нужно совместить с формированием основных положений народной программы партии.

-Поддерживая изменения в Конституцию, люди обозначили свое отношение к нашим ключевым государственным приоритетам. И эти народные приоритеты должны стать основой нашей программы. Предлагаю провести в конце июля — начале августа 2020 года рабочее заседание партийной программной комиссии. После утверждения основных положений мы будем готовы приступить к формированию народной программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Государственную Думу, — сказал Андрей Турчак, обращаясь к председателю Партии.

Дмитрий Медведев инициативу поддержал и отметил, что итоги голосования за поправки в Конституцию накладывают на партию дополнительную ответственность.

-Голосование и подписанный Президентом указ о вступлении поправок в Конституцию в юридическую силу означают очень высокий кредит доверия — главе государства, власти в целом. Наша с вами задача — оправдать доверие людей, — сказал Дмитрий Медведев.

По словам руководителя фракции «Единой России» в ЗСК Юрия Бурлачко, кубанские депутаты-единороссы уже готовы к данной работе.

- У нас накоплен богатый опыт по разъяснению поправок в Конституцию страны, по этому принципу будем работать и по разъяснению сути проектов законов к ним, -отметил Юрий Бурлачко.

Напомним, Краснодарский край традиционно показал хорошие результаты: при явке 85,5 процента (а это немногим более 3,6 млн. человек) за поправки высказались порядка 89 процентов проголосовавших.



- Жители края подавляющим большинством выразили доверие предложенным поправкам, и теперь необходимо оперативно , внеся коррективы в законодательство, сделать эти поправки реальностью, - подчеркнул лидер кубанских единороссов Николай Гриценко.



