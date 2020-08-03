Эксперт оценила ущерб, который наносит государству курение
3 августа 2020, 17:32[ «Аргументы Недели» ]
Главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина считает, что курение наносит огромный экономический ущерб государству.
По словам эксперта, ущерб обусловлен затратами системы здравоохранения, связанными, в первую очередь, с заболеваемостью и смертностью от болезней, связанных с курением.
«Исследования показали, что экономический ущерб, связанный с заболеваемостью и смертностью от четырех заболеваний, ассоциированных с курением, в 2016 году составил более 421,41 млрд. рублей – это 0,49% ВВП», – сказала Драпкина.
Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам, а пятницу поправки в антитабачное законодательство подписал президент РФ.
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