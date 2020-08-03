Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

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3 августа 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Мамаев, Кокорин, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и отправил дело в первую инстанцию на новое рассмотрение. Согласно новому приговору, суд оправдал Кокорина и Мамаева по статье о хулиганстве.

Также смягчен приговор Мамаеву, Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину. Александру Кокорину оставили прежний срок в колонии, Павлу Мамаеву – заменили реальный срок исправительными работами на один год. Брату Александра Кокорина и их другу Кириллу Протасовицкому Мосгорсуд также заменил реальные сроки исправительными работами – для всех наказание установлено на срок 1 год с удержанием 10% от зарплаты.

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева.