Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

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30 апреля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: ТАСС

фото: City News Moskva / globallookpress.com

Ольга Ушакова требует 300 тысяч рублей за ущерб, нанесенный ее автомобилю в ходе конфликта.

В октябре 2018 года футболисты избили водителя Ольги Ушаковой. Он попал в больницу с переломами и сотрясением мозга. Инцидент произошел из-за замечания, которое водитель Виталий Соловчук сделал Кокорину и Мамаеву. Ушакова заявила в полицию, что тогда пострадал ее автомобиль (разбитое стекло, салон в крови). И за два года ущерб ей не возместили. Теперь она обратилась в суд с требованием выплатить ей компенсацию.

"Иск Ольги Маслий (фамилия Ушаковой по паспорту) о компенсации материального ущерба поступил в суд. Ответчиками по нему значатся Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий", - сообщили в суде. Источник, знакомый с материалами искового заявления, сообщил ТАСС, что ущерб, нанесенный ее автомобилю в ходе конфликта у гостиницы "Пекин", она оценивает в 300 тыс. рублей.

8 октября 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в Москве. Первый произошел около 08:30 мск, когда спортсмены стали участниками драки с водителем автомобиля Mercedes у гостиницы "Пекин". Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. 8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к 1,5 годам. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.