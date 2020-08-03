Куйвашев предложил повысить коммунальные платежи для жителей Свердловской области
3 августа 2020, 17:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: tagilcity.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил увеличить коммунальные платежи для жителей региона на 5,24%.
В документе говорится, что предложение по установлению индекса изменения размеров платежей в среднем по региону предусматривается на период с 1 июля по 31 декабря.
Ранее стало известно о повышении цен на газ для населения с 1 августа. В прошлом году в ФАС заявляли, что в среднем с 1 июля 2020 года плата на услуги ЖКХ вырастет на 4%, позже индексация будет проводиться раз в год.
Также сообщалось, что в Свердловской области продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
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