В Свердловской области продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

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3 августа 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Оперштаб

Пожилой мужчина, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Свердловской области режим самоизоляции для людей старше 65 лет, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, продлен до 10 августа. Указ о продлении самоизоляции для людей 65 лет и старше и людей с хроническими болезнями подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области pravo.gov66.ru и вступил в силу. На территории региона также продолжает действовать ряд ограничений, установленных указом №100-УГ о режиме повышенной готовности.

Свердловская область находится на пятом месте среди российских регионов с наибольшим количеством зараженных коронавирусом. За последние сутки COVID-19 в Свердловской области диагностировали у 196 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, всего в регионе коронавирус выявили у 21 179 человек. 285 человек умерли. Более 17 тысяч пациентов выздоровели.