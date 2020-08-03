Власти Курской области готовятся ко второй волне коронавируса

Губернатор Курской области Роман Старовойт считает, что не исключается вторая волна коронавируса.
Об этом глава региона заявил на планерном заседании областного правительства. По его словам, сейчас нужно подготовить необходимо количество медикаментов, оборудования и кадровый состав. Старовойт отметил, как развивается ситуация в Европе, поэтому вторая волна из-за беспечности граждан и властей «имеет место быть».
«Нам необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности, разработанные Роспотребнадзором», - заявил курский губернатор.
Ранее сообщалось, что в Курской области режим повышенной готовности в связи с пандемией продлен до 10 августа.
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