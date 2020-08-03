В Нижнем Новгороде девять моряков круизного лайнера отправлены в изоляцию
3 августа 2020, 15:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
У девяти членов экипажа пассажирского теплохода «Александр Суворов» подозревают коронавирусную инфекцию.
Сообщается, что трое из них госпитализированы, остальные находятся на изоляции. По предварительным данным, судно задержали в Нижнем Новгороде вечером 1 августа. Всех пассажиров, среди которых были жители Нижегородской области и Татарстана, направили к месту жительства на автобусах.
Круизный теплоход «Александр Суворов» курсирует по Волге, его экипаж состоит из 101 человека.
Ранее сообщалось, что умерла болевшая коронавирусом настоятельница монастыря в Нижегородской области.
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