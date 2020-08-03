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Медведев сообщил, что число преступлений со стороны мигрантов растет

, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Медведев сообщил, что число преступлений со стороны мигрантов растет
Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал об обсуждении усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России. По его словам, ситуация с мигрантами обострилась из-за коронавируса.

По данным экспертов, около 40% мигрантов, то есть почти каждый второй, лишились работы. Это создает условия для роста преступности среди мигрантов. Увеличение числа правонарушений мигрантами было зафиксирован в июле в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других субъектов РФ, руководители которых должны принять меры, отметил Медведев.

"Предлагается даже изменить порядок на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", — заявил замглавы Совбеза РФ. Дмитрий Медведев предложил обсудить идею возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца.

Медведев заявил, что развитие ситуации по коронавирусу спрогнозировать нельзя.

НС

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