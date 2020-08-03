Медведев заявил, что развитие ситуации по коронавирусу спрогнозировать нельзя

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3 августа 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев. Фото: пресс-служба Кремля.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «коронавирус никуда не ушел и все еще представляет угрозу».

Медведев также отметил, что дальнейшее развитие пандемии до конца прогнозировать нельзя. По его словам, коронавирус «не ушел из нашей жизни, он по-прежнему представляет угрозу». Он также отметил, что сейчас необходимо «закрепить позитивные результаты в сфере обеспечения безопасности».

Ранее Медведев заявлял, что не следует «вешать всех собак» на ВОЗ.