Медведев заявил, что развитие ситуации по коронавирусу спрогнозировать нельзя
3 августа 2020, 15:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «коронавирус никуда не ушел и все еще представляет угрозу».
Медведев также отметил, что дальнейшее развитие пандемии до конца прогнозировать нельзя. По его словам, коронавирус «не ушел из нашей жизни, он по-прежнему представляет угрозу». Он также отметил, что сейчас необходимо «закрепить позитивные результаты в сфере обеспечения безопасности».
Ранее Медведев заявлял, что не следует «вешать всех собак» на ВОЗ.
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