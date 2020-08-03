Стали известны самые загруженные станции московского метрополитена

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3 августа 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Метро. Фото: pixabay.com

Стали известны станции московского метрополитена, которые являются лидерами пассажиропотока. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Больше всего пассажиров на станциях вблизи парков и мест для прогулок, крупных ТЦ и ЖК. Лидеры пассажиропотока - "Достоевская", "Технопарк", "ВДНХ", "Кропоткинская".

Уточняется, что в минувшее воскресенье старт маршрута Московского полумарафона на 78% увеличил пассажиропоток на станции "Лужники" МЦК, на 61% — "Спортивная" и на 41% — "Воробьёвы горы".

Ранее сообщалось: в России снизили первоначальный взнос по ипотеке до 15%.