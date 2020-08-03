Бывшая жена Олега Соколова рассказала о нем и об их отношениях
3 августа 2020, 14:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Бывшая жена историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в понедельник рассказала о своем экс-супруге. Уточняется, что мужчина является отцом ее детей.
Анна Кукушкина в суде заявила, что не может ничего плохого сказать про бывшего мужа. Женщина заметила, что Олег Соколов всегда был окружен множеством людей, причем подавляющее большинство из них относились к нему с почтением и любовью. Экс-супруга историка уточнила, что он никогда не оскорблял ее и не бил.
После их развода Соколов общался с детьми, помогал им. Кукушкина уточнила, что он забирал своих дочерей 7 ноября, накануне убийства Анастасии Ещенко. По словам женщины, он вел себя как обычно.
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