Бывшая жена Олега Соколова рассказала о нем и об их отношениях

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3 августа 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

историк Олег Соколов, Mikhail Kalnitsky/ wikipedia.org

Бывшая жена историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в понедельник рассказала о своем экс-супруге. Уточняется, что мужчина является отцом ее детей.

Анна Кукушкина в суде заявила, что не может ничего плохого сказать про бывшего мужа. Женщина заметила, что Олег Соколов всегда был окружен множеством людей, причем подавляющее большинство из них относились к нему с почтением и любовью. Экс-супруга историка уточнила, что он никогда не оскорблял ее и не бил.

После их развода Соколов общался с детьми, помогал им. Кукушкина уточнила, что он забирал своих дочерей 7 ноября, накануне убийства Анастасии Ещенко. По словам женщины, он вел себя как обычно.