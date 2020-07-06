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В суде огласили личную переписку историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Петербургский дневник

В суде огласили личную переписку историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко
мобильный телефон, pixabay.com

В понедельник, 6 июля, стало известно, что в суде огласили личную переписку историка Олега Соколова с его возлюбленной – аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, которую он впоследствии жестоко убил.

По сообщению судьи, специалисты тщательно изучили два мобильных телефона, два ноутбука и системный блок. В суде были зачитаны сообщения, которые Анастасия Ещенко отправляла Олегу Соколову. Из текстов следует, что отношения преподавателя и аспирантки испортились за несколько месяцев до убийства – в июле 2019 года. Девушка оскорбляла родственников возлюбленного, ревновала его и обвиняла в связях с другими женщинами.

Кроме того, была оглашена переписка историка с его бывшей женой. Экс-супруги общались по поводу денежных переводов для детей и встреч с наследниками.

Напомним, согласно данным следствия, 7 ноября прошлого года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября попытался избавиться от тела, утопив его в Мойке. Мужчина по неосторожности упал в реку, а когда его извлекли, при нем обнаружили рюкзак с останками девушки.

ЕТ

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