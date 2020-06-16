Семья убитой Соколовым аспирантки пожалуется на утечку видео с ссорой из материалов дела

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16 июня 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Родственники аспирантки Анастасией Ещенко, которую историк Олег Соколов убил осенью 2019 года, пожалуются на утечку видео ссоры из материалов дела. Адвокат родственников жертвы Соколова Александра Бакшеева заявила об обращении в ближайшее время в следственные органы.

По ее словам, публикация видеозаписи является «недопустимым преступным деянием», тем более по отношению к родителям погибшей. Бакшеева отметила, что доступ к материалам был у следователей, суда и у адвокатов обеих сторон.

Петербургского историка Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года при попытке утопить в реке Мойке части женских рук. Он признался, что убил свою аспирантку Анастасию Ещенко и расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик.

Ролик снял сам Соколов незадолго до убийства девушки.