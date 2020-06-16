Опубликовано видео ссоры Соколова с Анастасией Ещенко незадолго до ее убийства

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16 июня 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Мойка78»

Историк Олег Соколов, Mikhail Kalnitsky/ wikipedia.org / globallookpress.com

Опубликовано видео ссоры историка Олега Соколова с Анастасией Ещенко. Данный ролик снял сам Соколов незадолго до убийства девушки.

На кадрах, которые оказались в распоряжении интернет-издания «Мойка78», Ещенко признается в ненависти к сожителю и просит его «уйти с дороги». Соколов отталкивает девушку, когда та пытается выйти из комнаты. Через некоторое время ей удается выбежать на лестницу дома.

Согласно версии следствия, Соколов в ноябре прошлого года убил и расчленил в Санкт-Петербурге свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко. Ранее на текущей неделе сообщалось, что историк отказался от услуг защищавшего его адвоката.