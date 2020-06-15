Историк Соколов отказался от услуг своего адвоката

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15 июня 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, Anastasia Eshchenko/facebook.com

В понедельник стало известно, что историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, отказался от услуг своего адвоката Александра Почуева, а также его помощницы.

Свое решение Соколов обосновал тем, что его защитник ранее получил в свой адрес угрозы. Историк подчеркнул, что при всем уважении к адвокату, он хочет, чтобы его интересы представлял другой специалист – Сергей Лукьянов. В связи с этим заседание по делу Олега Соколова было перенесено на 22 июня.

Напомним, в ночь на 8 ноября прошлого года историк у себя дома в Петербурге жестоко убил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а на следующую ночь решил сбросить останки в Мойку. Мужчина упал в воду вместе с рюкзаком, в котором находились фрагменты тела. Позже Соколов признался в содеянном, а мотивом преступления назвал ссору.