У историка Олега Соколова появился второй адвокат

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9 июня 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

историк Олег Соколов, Mikhail Kalnitsky/ wikipedia.org

У обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова появился еще один адвокат. В связи с данным фактом Октябрьский районный суд принял решение отложить заседание до следующей недели.

Ранее сегодня суд начал рассмотрение дела по существу, однако в ходе заседания выяснилось, что, помимо адвоката Александра Почуева, Соколов заключил договор на защиту с Сергеем Лукьяновым. Предполагалось, что обвинительное заключение будет оглашено во вторник, однако судьи Юлия Максименко объявила, что заседание будет отложено до 15 июня, чтобы удовлетворить ходатайство нового адвоката о знакомстве с вещественными доказательствами.

Напомним, в ночь на 8 ноября прошлого года историк Олег Соколов у себя дома в Петербурге жестоко убил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а на следующую ночь решил сбросить останки в Мойку. Мужчина упал в воду вместе с рюкзаком, в котором находились фрагменты тела. Позже Соколов признался в содеянном, а мотивом преступления назвал ссору.