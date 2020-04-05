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Историка Соколова этапировали в "Кресты"

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Историка Соколова этапировали в
"Кресты", Serguei Fomine/Global Look Press
Историк Олег Соколов, обиняемый в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в петербургское СИЗО "Кресты". Об этом заявил в воскресенье его адвокат Александр Почуев.
 
Подчеркивается, что Соколов прибыл в "Кресты" сегодня около 11 часов утра. Сейчас он находится на карантине. Защита планирует в ближайшее время добиться свидания с историком.
 
Ранее сообщалось, что 9 апреля в Октябрьском районном суде состоится первое заседание по существу уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ.
 
Напомним, согласно версии обвинения, 8 ноября минувшего года Олег Соколов в рамках бытового конфликта застрелил из охотничьего карабина свою возлюбленную – аспирантку Анастасию Ещенко. В ночь на 9 ноября историк попытался избавиться от тела, сбросив его в Мойку.
ЕТ
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