Историка Соколова этапировали в

Историк Олег Соколов, обиняемый в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в петербургское СИЗО "Кресты". Об этом заявил в воскресенье его адвокат Александр Почуев.

Подчеркивается, что Соколов прибыл в "Кресты" сегодня около 11 часов утра. Сейчас он находится на карантине. Защита планирует в ближайшее время добиться свидания с историком.