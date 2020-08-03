Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Кандидат медицинских наук рассказал, что COVID-19 изменил представление людей о биологическом оружии

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Кандидат медицинских наук рассказал, что COVID-19 изменил представление людей о биологическом оружии
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Коронавирус может стать прототипом нового типа биологического оружия. Об этом заявил полковник медицинской службы в отставке кандидат медицинских наук Борис Гергоков.

Он отметил: считалось, что данный вид оружия – это только особо смертоносные инфекции, которые убивают мгновенно, но после пандемии COVID-19 подходы к нему могут быть изменены. Мужчина предположил, что возможно появится вирус, похожий на коронавирусную инфекцию, к этому нужно быть готовым.

"Ведь мы готовимся к ядерной войне, у нас есть средства защиты, военные изучают, отрабатывают действия, в условиях применяя оружия массового поражения, куда, кстати, входит биологическое оружия", - пояснил Гергоков.

Ранее сообщалось: профилактические меры позволили избежать вспышек коронавируса во время проведения ЕГЭ.

ЕЧ

В мире

Китай обрушил мировую экономику во имя жизни своих людей

Китай обрушил мировую экономику во имя жизни своих людей

Жесткие меры борьбы с пандемией COVID-19 в Китае привели к падению ВВП страны почти на 5% . Потери КНР составили более 700 млрд долл. При этом власти Поднебесной уверены, что эти потери оправданы, поскольку строжайший карантин помог сохранить жизни множеству китайцев.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью