Профилактические меры позволили избежать вспышек коронавируса во время проведения ЕГЭ

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3 августа 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Меры, принятые во время проведения кампании по сдаче ЕГЭ, позволили избежать вспышек заражения коронавирусом после проведения экзаменов. Об этом рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил: каких-то массовых заражений, волн, всплесков после сдачи экзаменов среди выпускников или организаторов не произошло. Музаев напомнил, что на пунктах приема ЕГЭ проводилась уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, был организован проход на пункты по графику.

Также на входе проводилась обязательная термометрия, все участники экзаменов допускались только в масках и перчатках. Апелляции принимались только дистанционно.

Ранее сообщалось: круиз по Волге отменили из-за вспышки коронавируса на теплоходе.