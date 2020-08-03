Профилактические меры позволили избежать вспышек коронавируса во время проведения ЕГЭ
3 августа 2020, 13:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Меры, принятые во время проведения кампании по сдаче ЕГЭ, позволили избежать вспышек заражения коронавирусом после проведения экзаменов. Об этом рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он отметил: каких-то массовых заражений, волн, всплесков после сдачи экзаменов среди выпускников или организаторов не произошло. Музаев напомнил, что на пунктах приема ЕГЭ проводилась уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, был организован проход на пункты по графику.
Также на входе проводилась обязательная термометрия, все участники экзаменов допускались только в масках и перчатках. Апелляции принимались только дистанционно.
Ранее сообщалось: круиз по Волге отменили из-за вспышки коронавируса на теплоходе.
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