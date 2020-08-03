Круиз по Волге отменили из-за вспышки коронавируса на теплоходе

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3 августа 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Волга, pixabay.com

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что теплоход «Александр Суворов» задержан в Нижнем Новгороде из-за выявления у членов экипажа новой коронавирусной инфекции. Инцидент произошел в пятницу, 1 августа, во время круиза по Волге.

«Все пассажиры, среди которых были как жители Нижегородской области, так и жители Республики Татарстан, направлены к месту жительства на автобусах. Двое из семи членов команды судна госпитализированы. Остальные находятся на изоляции», - пояснили в ведомстве, отметив, что заражены семь членов экипажа.

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и безопасности судоходства.