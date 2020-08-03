В Рособрнадзоре сочли отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку верным решением

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3 августа 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

студентка с книгой, pixabay.com

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев днем в понедельник, 3 августа, заявил, что отмена обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку стала верным решением.

В рамках сегодняшней пресс-конференции Анзор Музаев отметил, что в российских школах существует "большая неравность", связанная с преподаванием иностранного языка.

Напомним, ранее Минпросвещения РФ предложило не вводить иностранный язык как обязательный предмет для сдачи в рамках ЕГЭ.

Отметим также, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова в прошлом году отмечала, что ЕГЭ по иностранному языку станет в 2022 году обязательным. Выпускникам планировалось предложить выбрать для сдачи английский, немецкий, французский, испанский или китайский. В том же году Национальный родительский комитет обращался в Минпросвещения с просьбой об отмене введения обязательного госэкзамена по иностранному языку.