Глава НРК рассказала, почему ЕГЭ по иностранному языку не стоит делать обязательным
31 июля 2020, 12:28[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец рассказала, почему не считает нужным делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.
Волынец заявила, что на сегодняшний день уровень знаний по иностранному языку, дающихся в школах, не позволяет успешно сдать ЕГЭ. Из-за этого хорошие результаты смогут показать либо одаренные дети, либо те, кто имеет возможность дополнительно готовится к экзамену с репетитором, передает Радио Sputnik.
«Кроме того, когда мы готовим детей к ЕГЭ по иностранному языку, мы подталкиваем их к тому, чтобы они в будущем уезжали из страны. Именно это противоречит Национальной стратегии безопасности, потому что нам нужны люди здесь», - считает председатель НРК.
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