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Глава НРК рассказала, почему ЕГЭ по иностранному языку не стоит делать обязательным

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Глава НРК рассказала, почему ЕГЭ по иностранному языку не стоит делать обязательным
Школа. Фото: pixabay.com

Председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец рассказала, почему не считает нужным делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.

Волынец заявила, что на сегодняшний день уровень знаний по иностранному языку, дающихся в школах, не позволяет успешно сдать ЕГЭ. Из-за этого хорошие результаты смогут показать либо одаренные дети, либо те, кто имеет возможность дополнительно готовится к экзамену с репетитором, передает Радио Sputnik.

«Кроме того, когда мы готовим детей к ЕГЭ по иностранному языку, мы подталкиваем их к тому, чтобы они в будущем уезжали из страны. Именно это противоречит Национальной стратегии безопасности, потому что нам нужны люди здесь», - считает председатель НРК.

АБ

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