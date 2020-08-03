В Москве открывается выставка проекта RT «Эпидемия с Антоном Красовским» о борьбе с COVID-19

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3 августа 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

сотрудник больницы в защитном костюме, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Гоголевском бульваре в Москве открывается фотовыставка проекта RT "Эпидемия с Антоном Красовским", которая посвящена борьбе медиков с коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации.

На выставке можно увидеть более 30 снимков, которые сделал специальный фотокорреспондент Максим Авдеев. Уточняется, что команда RT посетила столичные больницы ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, а также ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, в частности, побывала в "красных зонах" медучреждений и отделениях интенсивной терапии. Кроме того, съемки проводились в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.

Антон Красовский отметил, что счел своим долгом "зафиксировать это время", несмотря на то, что редакция RT из-за пандемии COVID-19 закрылась на карантин одной из первых.

На выставке можно увидеть портреты врачей и медсестер, кадры, запечатлевшие процесс работы медперсонала и волонтеров. Отмечается также, что под каждым снимком находится QR-код, с помощью которого можно перейти к просмотру эпизодов "Эпидемии".