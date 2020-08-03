В Москве открывается выставка проекта RT «Эпидемия с Антоном Красовским» о борьбе с COVID-19

На Гоголевском бульваре в Москве открывается фотовыставка проекта RT "Эпидемия с Антоном Красовским", которая посвящена борьбе медиков с коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации.
На выставке можно увидеть более 30 снимков, которые сделал специальный фотокорреспондент Максим Авдеев. Уточняется, что команда RT посетила столичные больницы ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, а также ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, в частности, побывала в "красных зонах" медучреждений и отделениях интенсивной терапии. Кроме того, съемки проводились в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.
Антон Красовский отметил, что счел своим долгом "зафиксировать это время", несмотря на то, что редакция RT из-за пандемии COVID-19 закрылась на карантин одной из первых.
На выставке можно увидеть портреты врачей и медсестер, кадры, запечатлевшие процесс работы медперсонала и волонтеров. Отмечается также, что под каждым снимком находится QR-код, с помощью которого можно перейти к просмотру эпизодов "Эпидемии".