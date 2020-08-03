В России за сутки выявили 5 394 случая заражения коронавирусом
3 августа 2020, 11:01[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки в России количество случаев заражения коронавирусом нового типа выросло на 5 394. Данную информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, новые случаи заболевания были зарегистрированы за минувшие 24 часа в 83 регионах Российской Федерации. Уточняется также, что у 1 413 граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией нет каких-либо клинических проявлений болезни.
В оперштабе также отметили, что с начала пандемии COVID-19 в России выявили 856 264 случая заражения коронавирусом нового типа.
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