В России за сутки выявили 5 394 случая заражения коронавирусом

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3 августа 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Marijan Murat/dpa

За прошедшие сутки в России количество случаев заражения коронавирусом нового типа выросло на 5 394. Данную информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, новые случаи заболевания были зарегистрированы за минувшие 24 часа в 83 регионах Российской Федерации. Уточняется также, что у 1 413 граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией нет каких-либо клинических проявлений болезни.

В оперштабе также отметили, что с начала пандемии COVID-19 в России выявили 856 264 случая заражения коронавирусом нового типа.