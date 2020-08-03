В России за сутки скончались 79 пациентов с COVID-19
3 августа 2020, 11:06[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки на территории Российской Федерации скончались 79 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили в понедельник в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, в частности, за минувшие 24 часа 13 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, по шесть – в Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Новосибирской области. С начала пандемии вирус унес жизни 14 207 россиян.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки в России количество случаев заражения COVID-19 выросло на 5 394.
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