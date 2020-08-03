В РФ за последние сутки 3420 человек вылечились от COVID-19

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3 августа 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России выписаны 3 420 человек после инфицирования коронавирусом. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Там отметили: за весь период пандемии по РФ выздоровели 653 593 пациента.

В нашей стране за последние 24 часа выявили 5 394 случая заражения коронавирусной инфекцией, у 1 413 жителей инфекцией нет каких-либо клинических проявлений болезни, 79 человек скончались.