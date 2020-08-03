В Роскачестве поделились, как выбрать арбуз

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3 августа 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Арбуз. Фото: pixabay.com

В Роскачестве поделились, по каким признакам правильно выбрать арбуз.

Там отметили: если постучать, звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними - гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук - арбуз перезрел, если слишком звонкий – недозрел. Сам плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки.

Специалисты также предупреждают, что высохший хвостик не является стопроцентным признаком вкуса, говоря лишь о том, что ягода созрела, и больше не берет влагу из почвы. О том, что арбуз собран вовремя, говорит земляное пятно - место, на котором он лежал на земле: туда не поступает солнечный свет, а значит, не вырабатывается хлорофилл.

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