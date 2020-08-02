В школах могут смягчить требования по коронавирусу

В Роспотребнадзоре допустили, что к началу учебного года рекомендации для школ по мерам против коронавирусной инфекции COVID-19 могут быть изменены.
«Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае улучшения эпидемиологической обстановки», - сообщили в ведомстве. Также в Роспотребнадзоре отметили, что дети должны не только получить знания, но и сохранить здоровье. В связи с этим администрация школ должна максимально снизить контакты учащихся из разных классов. Также в образовательных учреждениях будет обязательно измерение температуры перед входом в здание.
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