Вакцина от коронавируса – лекарство или политический инструмент, и стоит ли делать такую прививку?

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2 августа 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вакцина, с которой так спешат российские ученые и чиновники, - в значительной степени никакая не панацея от коронавируса, а инструмент большой политики и психологической поддержки населения.

Первенство в вакцине от COVID 19 должно стать реваншем за развал медицинской отрасли, несостоятельность которой и продемонстрировала пандемия, и за прошлые неудачные попытки отечественных научных разработок подобного рода, а главное – за неудачу с вакциной от вируса Эболы, о готовности которой в феврале 2016 г. заявил сам президент, но международное научное сообщество и ВОЗ не признали препарат эффективным и способным противостоять эпидемии. Сегодняшний прорыв на таком первостепенном направлении, как борьба с коронавирусом, закрыл бы и прошлые неудачи, и укрепил бы авторитет российской власти.

Вот только удастся ли убедить и впавших в тревогу по поводу будущего россиян и международное сообщество, что новая российская вакцина – это действительно тот продукт, который можно поставить в один ряд с первым спутником и с балетом, то есть выдающееся научное и гуманитарное достижение? Предпосылки крайне сомнительны с учетом того, что «лекарство» разрабатывается явно против всех классических принятых правил и клинических исследований.

Во-первых, количество исследуемых в России ничтожно мало. К слову, у компаний Pfizer и Moderna, в каждом клиническом исследовании участвует по 30 тысяч добровольцев. Что говорить о наших 50 добровольцах? Клинические исследования в зарубежных компаниях проводят иначе. Создаются когорты добровольцев, одним дают вакцину, другим плацебо или иную известную вакцину. У нас же, разговор о применении плацебо вообще не шёл, подчеркивает канал «НеМинздрав».

Во-вторых, любая вакцина должна быть безопасной для репродуктивной функции женщины, и не только женщины, но и её будущего потомства. Но на то, чтобы изучить это вопрос, просто нет времени, или никто особо этим не озаботился. По крайней мере, таких данных нет.

Ну и в третьих: самый главный и печальный момент. Первоначально доз на всех не хватит, поэтому объявлено, что вакцина будет предоставляться группам риска — это люди с хроническими заболеваниями, люди старшего возраста и те, кто в силу своей профессиональной деятельности могут находиться в контакте с инфекцией - врачи, учителя. Что, конечно, тоже смущает. Ведь если эффективность и безопасность фактически не исследованы, то как можно подвергать опасности людей, которые, и так находятся в группе риска?