Коронавирус продолжает разваливать медицину. Из больниц по всей России массово увольняются специалисты

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2 августа 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Из больниц по всей России массово увольняются специалисты. И причина вовсе не в том, что персонал боится заразиться коронавирусом, людям платят минимальные зарплаты, на которые просто не выжить.

Учреждения, работающие с СOVID получают дотации и худо-бедно держатся на плаву, а вот остальные – так и не начали работать полноценно. Средний медперсонал живет, можно сказать, на голодном пайке. Они всегда получали мизерные ставки и «добирали» за счет коммерческих пациентов, которые платили за лечение. А поскольку реформа коммерциализировала медицину, сократив бюджетные расходы, то теперь клиники сродни бизнесу, который закрыт.

Пока нет никаких общих данных по количеству уволившихся медработников, но в социальных сетях и на форумах об этом говорят довольно часто. «Похоже, коронавирус показал полную несостоятельность отрасли. Не так сложно было справиться с пандемией, как пережить ее последствия», - считают пользователи сети.