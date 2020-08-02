Мэр Ялты высказался о действиях охранника, прогнавшего нагайкой с пляжа семью туристов

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2 августа 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

город Ялта, фото: Serguei Fomine, globallookpress.com

Мэр Ялты Иван Имгрунт высказался по поводу инцидента на пляже санатория "Форос", с которого охранник с нагайкой выгнал семью туристов. По мнению Имгрунта, происшествие "больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялта".

Глава Ялты отметил, что охранник санатория уже уволен. Видео, как охранник пляжа прогоняет супругов и ребенка, попало в соцсети. После этого Иван Имгрунт написал комментарий: "Санаторий «Форос» - один их лучших в нашем регионе, там очень ответственный руководитель, хороший персонал, и то, что произошло больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялта". Он отметил, что "отдыхающие вели себя нагло и грубо, и даже сбили рукой головной убор охранника".

Пляж, на котором случился конфликт, "имеет статус лечебного, и согласно действующему законодательству, доступ туда может быть ограничен, при этом рядом с закрытой для посторонних территорией есть несколько карт пляжа, куда доступ открыт всем желающим".

Но такое поведение охранника мэр считает недопустимым. "Сервис и гостеприимство для нас превыше всего, и то, что произошло на пляже санатория «Форос» - случай вопиющий, категорически недопустимо нападать на людей с плёткой", - подчеркнул он.

Иван Имгрунт считает, что провокаторы были есть и будут, противодействовать им нужно только законными способами.

Председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, комментируя инцидент на пляже санатория, также сказал, что семье следовало бы вызвать полицию или администрацию санатория.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Имгрунт (@imgrunt.ii) 2 Авг 2020 в 3:49 PDT