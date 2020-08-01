Видео, как охранник с нагайкой прогоняет туристов с пляжа в Крыму, назвали провокацией

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1 августа 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

кадр youtube

Видеоролик, как охранник с нагайкой в руках прогоняет семью туристов с пляжа в санатории "Форос" в Крыму, назвали провокацией. Молодая женщина, которую с ребенком, мужем и мамой, мягко говоря, попросили с пляжа элитного крымского санатория, переживает за сына, что он за "кино"-"боевик" увидел.

Инцидент произошел на глазах четырёхлетнего мальчика. Женщина сняла на видео, как один из казаков во время перепалки с туристами демонстративно отцепил от ремня нагайку и угрожал ей, а потом выбил телефон из ее рук. Супруг женщины вышел из моря и начал выяснять отношения с охранником.

Охранник объяснил, что посещать пляж могут только постояльцы этого санатория "Форос". Одежду людей он кинул в воду.

Председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, комментируя инцидент на пляже санатория сказал, что семье следовало бы вызвать полицию или администрацию санатория.

По его словам, на каждом официальном пляже в Крыму есть информационная табличка, на ней содержится информация, кому принадлежит место отдыха.

Черняк сообщил в интервью "Говорит Москва", что "ни одного официального пляжа на территории Крыма без такой таблички не существует, любой зарегистрированный пляж имеет, информационную доску".

"А никто не пробовал в полицию позвонить? Или Instagram – это официальный какой-то государственный представитель? Или нам мало снимают роликов, когда выкидывают мусор сами, потом снимают и говорят, что всё в мусоре? Это, возможно, провокация", - заявил крымский чиновник.

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