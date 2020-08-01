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После увиденного в Феодосии Поклонская хочет вернуться туда со спецназом

, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

После увиденного в Феодосии Поклонская хочет вернуться туда со спецназом
Наталья Поклонская, фото facebook.com/PoklonskayaNV

Экс-прокурор Крыма и депутат ГосДумы Наталья Поклонская поделилась впечатлениями после депутатского приема в Феодосии. "Жемчужина полуострова", знаменитая достопримечательностями и уникальной природой "сегодня просто выживает".

Город "вынужден терпеть такие безобразия, как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки… а также неприкосновенность известного всему Крыму «застройщика» — специалиста по мошенничеству, у которого, наверное, «лицензия» на продолжение жульничества", — уверена Поклонская.

У депутата теперь есть желание на несколько дней приехать туда с группой спецназа и навести порядок. Она сообщит о сложившейся ситуации главе Крыма Сергею Аксёнову.

Ранее Наталья Поклонская раскритиковала заросшие и неубранные пляжи в Сакском районе Крыма, к одному из которых проход к тому же оказался платным. 

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Публикация от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya)

НС

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